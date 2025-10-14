Замглавы Солнечногорска провела встречу с жителями в поселке Андреевка

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Заместитель главы городского округа Ольга Мошарова провела выездную встречу с жителями поселка Андреевка. Совместно с уполномоченным главы Дмитрием Вороновым и депутатом фракции «Единая Россия» Натальей Ульяновой она обсудила вопросы, связанные с безопасностью и комфортом.

Главной темой стало предложение жителей установить «лежачие полицейские» и обустроить пешеходный переход возле домов № 43–45. Эти меры помогут снизить скорость движения транспорта и сделать дорогу безопаснее для пешеходов.

«Подобные мероприятия позволяют нам оперативно реагировать на запросы жителей, повышать качество предоставляемых услуг и укреплять доверие между органами власти и населением нашего округа», — отметила Ольга Мошарова.

Кроме того, было проверено состояние контейнерной площадки рядом с домами № 43–45, внешний вид зданий, подъездов и благоустройство дворов. Все выявленные проблемы зафиксированы и переданы ответственным службам для скорейшего устранения.