Замглавы Солнечногорска провела встречу с жителями микрорайона Выстрел

В микрорайоне Выстрел состоялась встреча заместителя главы городского округа Солнечногорск Надежды Назарьевой с жителями. Основными темами разговора стали восстановление территорий после капитального ремонта теплосетей, уборка листвы и решение других вопросов.

Во встрече также приняли участие сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства, управления благоустройства администрации, МКУ «ДЕЗ», а также директор организации, выполняющей работы по благоустройству после раскопок на территории микрорайона.

Местные жители поблагодарили коммунальные службы за уборку дворов от опавшей листвы, но при этом обозначили ряд проблемных моментов: упавший забор у мусорного контейнера у дома № 10 на улице Военный городок, скопившиеся отходы на территории закрытого заведения общепита, находящегося в частной собственности, и обвисший провод на детской площадке.

«По итогам встречи составлен протокол, который будет официально передан ответственным структурам с указанием сроков выполнения работ», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

Также Надежда Назарьева подчеркнула, что после завершения земляных работ все участки будут выровнены, а пешеходные дорожки восстановят.