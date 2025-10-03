Замглавы Солнечногорска провел встречу с жителями деревни Никифорово

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик провел встречу с жителями деревни Никифорово, на которой обсудили ряд ключевых вопросов. Они касались жизни населенного пункта: от мероприятий по благоустройству и установки новой детской площадки до ремонта дорог.

В рабочей встрече приняли участие сотрудники МКУ «Департамент инвестиционного развития», отдела муниципального земельного контроля, архитектуры и административно-технического надзора.

В ходе общения жители высказались за необходимость организации защитной полосы, которая бы разделяла промышленные объекты и жилую зону, а также обратились с просьбой установить шумозащитные экраны. Совместно с экспертами были рассмотрены вопросы, связанные с использованием муниципальной дороги для движения большегрузного транспорта при наличии альтернативного маршрута, ремонтом дорожного покрытия с устройством тротуаров и ливневой канализации.

Кроме того, местные жители выразили пожелания, касающиеся проведения комплексного благоустройства территории деревни, обрезки деревьев вблизи линий электропередач для обеспечения безопасности, демонтажа устаревших столбов освещения и изучения возможности строительства современной детской площадки за счет инвесторов.

«По итогам встречи принято решение организовать выездную администрацию в деревню Никифорово, а также провести дополнительные совещания с участием старосты и представителей бизнеса комфортного соседства друг с другом», — сообщил Кирилл Типографщик. Он подчеркнул, что все поднятые вопросы будут детально изучены.