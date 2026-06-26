Замглавы Солнечногорска провел встречу с директором парк-отеля «Морозовка»

Парк-отель «Морозовка» является объектом культурного наследия. В настоящее время он закрыт на реновацию в связи со сменой собственника и бенефициара. В процессе реконструкции будет сохранен внешний вид корпусов, основного здания и конюшни, представляющих историческую ценность. Кроме того, без изменений останется парковая зона, на которой собрано более 160 видов кустарников и деревьев, что делает коллекцию второй по величине в регионе после Ботанического сада.

В ходе беседы обсуждались первоочередные задачи — обновление и подключение инженерных коммуникаций, в том числе электроснабжения и систем водоотведения.

«Вопросы взяли на контроль и обязательно поможем, чтобы было комфортно проживать не только посетителям отеля, но и жителям Льялово и Морозовки, которые расположены в непосредственной близости», — сказа Кирилл Типографщик.