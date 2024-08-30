Замглавы Солнечногорска Александр Сорокин вручил подарки сыновьям бойца СВО

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Представители администрации Солнечногорска и Центра поддержки участников СВО и их семей продолжают оказывать помощь военнослужащим и их родным. Заместитель главы муниципалитета Александр Сорокин навестил семью бойца, который сейчас находится на передовой.

У военнослужащего в Солнечногорске остались брат, супруга Наталья и двое сыновей. Замглавы округа Александр Сорокин от имени руководителя муниципалитета Константина Михалькова передал ребятам подарки, узнал у семьи, чем сейчас можем быть полезны, рассказал о мерах поддержки, действующих на территории Подмосковья.

«Остаемся на связи и всегда готовы помочь в решении любых вопросов», — отметил Александр Сорокин.

В Солнечногорске помощь в оформлении социальных пособий, вопросах реабилитации и прочих оказывают в Центре поддержки участников СВО и их семей: улица Красная, дом № 120, кабинет № 308. Телефон: 8 936 254-02-58.

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