Замглавы Серпухова Татьяна Орлова проверила содержание дворов

Заместитель главы Татьяна Орлова поручила работникам Комбината благоустройства обновить краску на элементах детской игровой площадки.

Жители этого дома не раз жаловались на шум от игры на хоккейной площадке и попросили ее демонтировать. Этот вопрос уже взяли в проработку.

Участники осмотра отметили, что подъезды убраны, дом находится в ухоженном состоянии, а значит управляющая компания и жители заботятся об общем имуществе.

«Радует, что сами жильцы активно ухаживают за прилегающей территорией: высаживают цветы и поддерживают порядок. Любят свой двор, свой округ», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

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