Замглавы Серпухова Татьяна Орлова посетила «Кукольный дом» Галины Крюковой

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове «Кукольный дом» имени Галины Крюковой уже на протяжении 15 лет объединяет талантливых мастериц, которые создают удивительные и красочные композиции своими руками. Заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова посетила музей познакомилась с богатой коллекцией.

Собрание экспонатов охватывает разные эпохи и темы: от Серпухова 15 века до событий Великой Отечественной войны, а также праздников, таких как Масленица и Новый год. Каждое событие сопровождается специальными выставками — в прошлом году были представлены проекты «Купечество Серпухова» и «Посвящение Александру Николаевичу Островскому». В честь юбилея города мастерицы также готовят сюрприз.

С 2021 года искусницы работают в здании Культурно-досугового объединения, где им предложили переехать на первый этаж. Это решение позволило разместить еще больше экспонатов благодаря просторному помещению.

«Мы подумаем над вывеской, чтобы как можно больше людей узнали об этом удивительном царстве кукол. Я рада была познакомиться с работами наших искусниц. Отдельное спасибо Нине Ефимовне Сапожниковой и Татьяне Сергеевне Кунах за познавательную экскурсию. Вопрос организации пространства для выставок и творчества держим на контроле», — отметила Татьяна Анатольевна.

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