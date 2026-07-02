Замглавы Серпухова проверил коммунальную инфраструктуру в Протвине

1 июля Дмитрий Новиков вместе с комиссией оценил готовность объектов к предстоящему отопительному сезону. Специалисты осмотрели котельное оборудование, насосные станции и проверили всю необходимую документацию.

В состав комиссии также вошли депутаты Александр Булатов и Максим Валиков, представители профильных ведомств, Министерства энергетики Московской области и областной службы по ликвидации аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Особое внимание уделили очистным сооружениям. По результатам проверки установили, что оборудование требует модернизации. Администрация взяла этот вопрос на контроль.

Глава округа Алексей Шимко отметил, что окончательные выводы будут сформированы после получения детальных заключений технических специалистов. После этого администрация разработает конкретный план ремонтно-восстановительных работ.