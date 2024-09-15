Замглавы Подольска предъявят новое обвинение

Заместителю главы администрации Подольска Роману Рязанцеву, которого арестовали за превышение служебных полномочий в связи с аварией на котельной, могут предъявить новое обвинение. Об этом сообщило РИА «Новости» , в распоряжении которого оказались судебные документы.

«По уголовному делу необходимо <…> предъявить Рязанцеву новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого, а также провести иные следственные и процессуальные действия», — указали в материалах.

О каком именно обвинении идет речь, агентство не уточнило.

Уголовное дело возбудили в январе 2024 года. Рязанцева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, а начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова — за оказание небезопасных услуг.

Всех троих отправили в СИЗО. Чикова позже перевели под домашний арест. Кушников частично признал вину.

Зимой в Подольске произошел прорыв на теплотрассе: на участке от котельной КСПЗ обнаружили три утечки. Несколько многоквартирных домов остались без отопления, пострадали свыше 20 тысяч человек. В городе пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.