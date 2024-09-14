Обвиняемый по делу об аварии в котельной Подольска частично признал вину

Бывший генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину по делу об аварии в котельной Подольска в январе 2024 года. Об этом говорится в судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости» .

Кушников и его защитник возражали против удовлетворения судом ходатайства следователя о продлении ареста. Они назвали необоснованными и немотивированными доводы последнего.

«[Кушников] скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен, частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием», — указано в судебных документах.

Уголовное дело возбудили в январе, Кушникова арестовали. В Подольске произошел прорыв на теплотрассе 4 января, на участке от котельной КСПЗ обнаружили три утечки. Многоквартирные дома, подключенные к ней, остались без отопления. Пострадали более 20 тысяч человек. В городе ввели режим ЧС. Аварию устранили только к 15 января.

Вместе с Кушниковым арестовали начальника котельной Александра Чикова и замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева.

В том же месяце объявили о национализации завода.