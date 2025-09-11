Замглавы Павловского Посада проверила строительство здравпункта в деревне Назарьево

Новый фельдшерский пункт возводят в одном из населенных пунктов Павлово-Посадского городского округа. Ход работ проинспектировала заместитель главы муниципалитета Светлана Аргунова.

Светлана Аргунова оценила качество выполнения строительных работ. Сейчас специалисты завершают отделку помещений и благоустройство территории около здравпункта.

Площадь медицинского объекта составит около 100 квадратных метров. Его оснастят современным оборудованием.

В фельдшерском пункте расположатся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет и другие.

«Новый здравпункт позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению, что также важно для маломобильных граждан», — прокомментировали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.

Отметим, что работы проходят благодаря областной государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».