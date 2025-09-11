Замглавы Павловского Посада проверила качество питания в школе № 10

Оценка качества и организации питания продолжается в образовательных учреждениях Павловского Посада. Накануне заместитель главы городского округа Светлана Аргунова с этой целью побывала в корпусе школы № 10.

Результат проверки показал: школьники обеспечены сбалансированным и разнообразным питанием. Важно, что с нового учебного года меню в меню столовых учебных заведений появились новые блюда.

К примеру, это блинчики, круассаны, куриный шницель и овощи. Рацион обновили, ориентируясь на предпочтения школьников и пожелания их родителей. Кроме того, учащиеся могут выбрать напиток из двух предложенных.

«Настоятельно рекомендую родителям посетить школьную столовую и оценить качество блюд в рамках проекта „Родительский контроль“. Для этого необходимо обратиться к директору образовательной организации, которую посещает Ваш ребенок, или записаться через ФГИС „Моя школа“: зайти в раздел „Личный кабинет“, перейти в раздел „Дегустация“, выбрать дату и время и нажать кнопку „Записаться“», — сказала Светлана Аргунова.