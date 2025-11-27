Замглавы Павловского Посада провел личный прием жителей округа

Мероприятие прошло в администрации округа. На вопросы жителей ответил первый заместитель главы Павловского Посада Александр Кулаков.

Большинство вопросов касались темы жилищно-коммунального хозяйства и асфальтирования дорог.

«Договорились с Игорем Владимировичем, который обратился с вопросом подтопления территории, встретиться на месте на этой неделе. Совместно с коллегами из МБУ „Благоустройство“ проработаем вопрос и найдем оптимальное решение», — сказал Александр Кулаков.

Еще один житель обратилась с вопросом о получении жилья беженцам из Херсонской области.

«Ирина Юрьевна с сыном восстанавливают документы, уже получили российские паспорта. Будем изыскивать возможность помощи. С Ириной Юрьевной находимся на постоянной связи, вопрос на контроле», — прокомментировал профильный специалист администрации округа.

Отметим, что личные приемы граждан проводят в Павловском Посаде регулярно. Записаться на них можно по телефону 2-99-05.