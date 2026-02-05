Замглавы Павловского Посада посетил текстильную фабрику

Рабочий визит первого заместителя главы городского округа Павловский Посад Сергея Балашова продолжился на одном из старейших текстильных предприятий России. Он посетил фабрику «Павлово-Посадский Шелк», основанную в 1812 году.

Экскурсию для представителя администрации провел генеральный директор предприятия Корюн Левонович Айвазян. Сергей Балашов отметил уникальную атмосферу исторического производства: «Это место с потрясающей энергетикой! Два с лишним века истории, которые чувствуются в стенах и, конечно, в качестве продукции».

В ходе визита первый заместитель главы ознакомился с полным технологическим циклом — от создания нити до выпуска сложных тканей. «Увидели весь цикл: от нити до сложнейших тканей. Но это не просто музей — это мощное, современное производство», — подчеркнул Сергей Владимирович.

Сегодня фабрика успешно сочетает две ключевые направления. С одной стороны, это инновационный центр, выпускающий инженерные ткани специального назначения для промышленности, транспорта и сферы безопасности. С другой — предприятие бережно сохраняет традиции, производя знаменитые портьерные и церковные ткани, гобелены и другие изделия, будучи почетным членом Гильдии поставщиков Московского Кремля.

В рамках визита также обсуждались амбициозные планы развития в контексте партийного проекта «Предпринимательство». Руководство фабрики представило концепции создания собственного музея истории, запуска нового бренда «PUTIN TEAM RUSSIA» и открытия фирменного магазина готовой продукции.

«Очень вдохновляет, когда предприятие с такой колоссальной историей не просто работает, а уверенно смотрит вперед, — резюмировал Сергей Балашов. — Видна страсть к своему делу и желание развиваться. Такие производства — это гордость России, ее промышленная и культурная опора. Уверен, все грандиозные планы будут реализованы! Желаю фабрике, ее руководству и всему коллективу удачи, процветания и новых побед! Ваша работа важна для всей страны».