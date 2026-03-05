Замглавы Павловского Посада посетил индустриальный парк

Первый заместитель главы городского округа Сергей Балашов побывал с рабочим визитом на площадке индустриального парка «Фатеево». Основной целью цель поездки стала встреча с представителями компании «Гуденг Сервис», официального дилера завода Goodeng в России.

Участники встречи обсудили планы развития компании на территории Павлово-Посадского округа.

«Ребята ставят перед собой амбициозные задачи по освоению новых площадей и рынков. Уже скоро открытие нового корпуса — обязательно вернемся на это событие. Пожелал команде успехов и дальнейшего роста!» — рассказал Сергей Балашов.

«Фатеево» представляет собой динамично развивающийся комплекс с качественной инженерной инфраструктурой, удобной логистикой и современными складскими помещениями. Парк соответствует всем экологическим стандартам и требованиям. Он дает возможность организации производства продукции различного назначения благодаря наличию свободных площадей и инфраструктуры.