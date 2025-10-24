Замглавы Павловского Посада побывал на местном гофрокомбинате

Экскурсию на Павлово-Посадский гофрокомбинат организовали для первого заместителя главы округа Сергея Балашова. Ему показали производство.

О работе предприятия и планах развития замглавы рассказали руководитель Группы компаний Гофрокомбината Александр Кушнир и генеральный директор компании Сергей Говоров.

«Продолжаем открывать для наших жителей промышленную карту округа! На этот раз мы побывали в гостях у одного из лидеров России — Павлово-Посадского Гофрокомбината. Лично увидели, как рождается прочный гофрокартон, который становится основой для миллионов коробок», — отметил Сергей Балашов.

Павлово-Посадский Гофрокомбинат имеет несколько производственно-складских комплексов и входит в топ-10 производств гофрокартона и гофротары в нашей стране. В планах руководства расширить производство и запустить проект бумагоделательной машины БДМ-3.