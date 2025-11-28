Замглавы Павловского Посада побывал на местной платочной мануфактуре

Экскурсию по производству организовали для первого заместителя главы Павлово-Посадского округа Сергея Балашова. На встрече в том числе обсудили вопросы сотрудничества и развития.

Показал производства гостю президент Павловопосадской платочной мануфактуры и Владимир Стулов. С замглавы они обсудили вопросы сотрудничества, планы на ближайшие годы, в также новые проекты.

Сейчас на предприятии работает свыше 520 человек. Да несколько столетий здесь сложилась единственная в своем роде школа платочного рисунка.

При изготовлении применяют многоцветную печать по шаблону с более чем 20 оттенками. Используют шерсть, шелк и хлопок, а также лен. Ежегодно выпускают более 1400 видов изделий.

«Было очень вдохновляюще увидеть, как рождаются эти шедевры! В завершении встречи обсудили текущие вопросы и планы на ближайшее будущее. Ждем с нетерпением реализации большого музейного проекта. Планы грандиозные. Пожелал Владимиру Сергеевичу и всей команде мануфактуры новых творческих вершин и процветания!», — сказал Сергей Балашов.