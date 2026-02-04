Замглавы Павлово-Посадского округа провел встречу с работниками НПЗ

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 4 февраля посетил АО «Электрогорский институт нефтепереработки». На встрече обсудили развитие производства и инструменты государственной поддержки.

Предприятие работает в сфере нефтехимии более 50 лет. На встрече присутствовали генеральный директор Елена Милюкова и представители коллектива.

Институт обладает мощным научным потенциалом. Он сотрудничает с ведущими НИИ страны, госкомпаниями и Министерством науки и высшего образования. На его площадке работают более 10 уникальных экспериментальных установок и собственная испытательная лаборатория.

Ежегодно здесь производят свыше 25 тонн специальных смазок, масел и паст по собственным разработкам. Эту продукцию используют на предприятиях металлургии, машиностроения и энергетики.

Коллектив ставит амбициозные цели — расширение мощностей и запуск производства инновационной высокоскоростной смазки на синтетической основе.

«Убежден, что такие предприятия, как „ЭлИНП“, с его сильной командой ученых, инженеров и рабочих, — это настоящий опорный каркас отечественной промышленности. От всей души желаю коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых побед! А предприятию — динамичного развития и процветания», — сказал Сергей Балашов.