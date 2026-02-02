Замглавы Павлово-Посадского округа провел встречу с предпринимателями

Первый заместитель главы муниципалитета Сергей Балашов и руководитель Восточной торгово-промышленной палаты Маргарита Смирнова встретились 2 февраля с собственниками земельных участков индустриального парка «Фатеево». Темой обсуждения стали меры по поддержке предпринимателей, существующие в Подмосковье.

Участники встречи поговорили о развитии социального предпринимательства, организации торговых площадок, модернизации и лизинге оборудования, нефинансовых формах поддержки бизнеса, возможностях Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда.

Отдельно обсудили наиболее актуальные вопросы, волнующие предпринимателей. Среди основных — технологическое присоединение к сетям газоснабжения, сроки рассмотрения заявок и стоимости подключения к сетям электроснабжения. Эти задачи взяты в совместную проработку для поиска эффективных решений.

Собственники участков индустриального парка планируют в текущем году завершить подготовку и запустить все свои проекты. Сергей Балашов в завершение встречи пожелал предпринимателям успешной реализации намеченных планов.