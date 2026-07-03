Замглавы Павлово-Посадского округа провел прием жителей по вопросам ЖКХ

Личный прием жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства состоялся в администрации Павлово-Посадского городского округа 2 июля. Обращения рассматривал заместитель главы округа Александр Белоусов.

Горожан интересовали вопросы, касающиеся содержания многоквартирных домов и систем холодного водоснабжения, капитального ремонта кровель, водообеспечения участков и оказания содействия в ремонте жилых помещений после протечек.

Жители дома № 3 по улице 1-й Пушкинской выразили опасения по поводу возможного снижения напора воды из-за незаконной врезки в водопроводные сети. Александр Белоусов пообещал разобраться в ситуации и предоставить заявителям ответ.

Заместитель главы округа также поручил управляющей организации устранить проблемы, связанные с последствиями протечек, и провести ремонт поврежденных участков. Александр Белоусов отметил, что работы по текущему ремонту кровель продолжаются. Представителям «Мособлводоканала» даны поручения в их зоне ответственности.

Личные приемы жителей в администрации округа проводятся ежемесячно.