Замглавы Павлово-Посадского округа провел прием граждан по вопросам ЖКХ

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов 24 марта провел личный прием граждан. На встречу пришли шесть заявителей с вопросами жилищно-коммунального хозяйства.

Жителей волновали протечки кровли, плохое отопление, ненадлежащее содержание жилого фонда, подтопление подвала и капитальный ремонт многоквартирного дома. По каждому обращению приняли конкретные решения и наметили дальнейшие шаги.

Заявителям разъяснили сроки текущего ремонта кровли — они пройдут в весенне-летний период 2026 года при наступлении благоприятных погодных условий. Также уточнили сроки начала капитального ремонта многоквартирного дома подрядной организацией Фонда капитального ремонта. Одной из заявительниц пояснили порядок получения выплат после составления управляющей компанией акта о залитии квартиры.

По всем обращениям администрация обеспечит обратную связь о принятых решениях и дальнейших шагах. Записаться на личный прием можно по телефону 2-99-05.