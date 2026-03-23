Замглавы Наро-Фоминска проверила капремонт школы № 6

В Наро-Фоминской школе № 6 продолжается капитальный ремонт, который начался в ноябре. Ход работ проверили заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов и заместитель главы округа Светлана Малыхина.

На объекте почти полностью заменили окна, идут внутренние работы и устройство стяжек, начат монтаж фасада. Подрядчики рассказали о сроках и объемах выполняемых работ.

Ремонт проходит в два этапа. Первый блок площадью около 2,2 тысячи квадратных метров завершат к августу — школьники начнут учебный год в обновленных классах. Затем работы продолжатся во второй части здания — это еще около 7,7 тысячи квадратных метров, включая подвальные помещения.

Проект предусматривает полное обновление: замену инженерных систем, кровли и устройство современного вентилируемого фасада. Территорию благоустроят — появится спортивное ядро со стадионом, беговыми дорожками и освещением. Параллельно готовится площадка под отдельный спортивный блок.

Работы ведутся по графику. Сроки сжатые, но, как отмечают специалисты, на качество это не повлияет. Материалы и оборудование поставляются стабильно, значительная их часть — отечественного производства.