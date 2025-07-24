Замглавы Наро-Фоминска проверил ремонт кардиологического отделения больницы

Ремонт кардиологического корпуса Наро-Фоминской областной больницы вышел на финишную прямую: сейчас специалисты реставрируют фасад, а позднее займутся благоустройством близлежащей территории. Заместитель главы округа Евгений Мелентьев посетил учреждение, чтобы оценить качество проведенных работ.

Обновленное кардиологическое отделение оснастили передовым оборудованием: цифровыми кардиографами, аппаратами для ультразвуковых исследований, системой мониторинга. В корпусе разместили 56 коек. Палаты полностью готовы к приему пациентов.

По словам Евгения Мелентьева, отделение соответствует высоким стандартам. Его также оборудовали удобным подъездом для «скорой помощи» и маломобильных посетителей.

Для трансформаторной подстанции, которая обеспечивает корпус электроэнергией, по просьбе жителей определили оптимальную локацию. Прежде она находилась во дворе дома № 4 по улице Ленина, теперь ее переместят в другое место.

Отметим, что отделение кардиологии Наро-Фоминской областной больницы располагалось в этом здании десятилетиями. Его первый кирпич заложили 120 лет назад. Теперь у обновленного здания начнется новый этап.