Замглавы Наро-Фоминска провел встречу с руководством завода стройматериалов

Первый заместитель главы Наро-Фоминского округа Виталий Ширшов посетил завод «Префаб Технологии» и встретился с его руководством. Основными темами обсуждения стали возможности для трудоустройства молодежи и расширение программы практики для студентов.

Предприятие готовится запустить современное производство модульных конструкций для строительства многоэтажных домов. Проект усилит промышленный потенциал округа, привлечет дополнительные инвестиции и даст толчок развитию смежных отраслей.

Благодаря созданию этого производства в муниципалитете появятся новые рабочие места. Студенты местных колледжей смогут проходить практику на современном оборудовании, осваивая востребованные навыки, а затем и устроиться на работу.

«Мы уделяем особое внимание трудоустройству молодежи, поэтому совместно с колледжами и предприятием создаем условия для практического обучения. Это инвестиция в будущее наших студентов и устойчивое развитие округа», — отметил Виталий Ширшов.