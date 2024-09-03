Замглавы Надежда Чернятина поздравила с Днем знаний учеников школы №  9 в Чехове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

День знаний отметили в школе № 9 в Чехове. Первоклассников с началом ответственного пути пришли поздравить замглавы округа, муниципальный депутат и активисты.

Линейку в этом году в школе № 9 провели для учеников первых и 11-х классов. С первым учебным днем в жизни первоклассников по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина поздравила его заместитель Надежда Чернятина.

«Первый учебный день — особый праздник для детей, родителей, учителей. Сегодня в первый раз школьный порог девятой начальной школы переступают более 150 маленьких жителей нашего округа. В добрый путь! Желаю всем успехов в новом учебном году», — сказала Надежда Чернятина.

Также школьников поприветствовали муниципальный депутат Константин Безрукавый, представитель чеховского благочиния и активисты «Молодой гвардии».

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