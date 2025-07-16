Замглавы Мытищи провел встречу с жителями в гимназии № 17

Заместитель руководителя муниципалитета Иван Яськив встретился с жителями Мытищ, чтобы обсудить благоустройство набережной реки Яузы с учетом предстоящей реконструкции дорожных объектов. На собрании также присутствовали заместитель главы Мытищ Ирина Ваврик, первый заместитель председателя совета депутатов Наталья Гречаная и сотрудники управлений администрации округа.

Основными вопросами обсуждения стали этапы проекта по преобразованию общественного пространства, установка освещения, доступность для маломобильных граждан, установка камер «Безопасного региона» и многое другое. Также была рассмотрена возможность доступа к новым спортивным площадкам на территории гимназии № 17 и строящейся школы на 1100 мест на улице Щербакова.

Жители получили ответы на интересующие их вопросы от представителей администрации городского округа, а все их обращения были внимательно рассмотрены.