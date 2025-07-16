Заместитель руководителя муниципалитета Иван Яськив встретился с жителями Мытищ, чтобы обсудить благоустройство набережной реки Яузы с учетом предстоящей реконструкции дорожных объектов. На собрании также присутствовали заместитель главы Мытищ Ирина Ваврик, первый заместитель председателя совета депутатов Наталья Гречаная и сотрудники управлений администрации округа.
Основными вопросами обсуждения стали этапы проекта по преобразованию общественного пространства, установка освещения, доступность для маломобильных граждан, установка камер «Безопасного региона» и многое другое. Также была рассмотрена возможность доступа к новым спортивным площадкам на территории гимназии № 17 и строящейся школы на 1100 мест на улице Щербакова.
Жители получили ответы на интересующие их вопросы от представителей администрации городского округа, а все их обращения были внимательно рассмотрены.
Трамп раскрыл позицию Мелании по вопросу Украины
Соревнования по многоборью кинологов прошли на базе Щелковского колледжа
Украине предрекли многомиллиардные долги после завершения конфликта
Церемония прощания с Юрием Морозом завершилась в Москве
Еще 25 тысяч пациентов с диабетом прошли специальное обучение в Подмосковье
Замглавы Мытищи провел встречу с жителями в гимназии № 17
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте