Замглавы Мытищ проверили готовность управляющей компании «Сукромка» к зиме

В Мытищах проходит масштабная и всесторонняя проверка готовности коммунальных служб к зимнему содержанию дворовых и общественных территорий. Заместитель главы округа Александр Хаюров проинспектировал работу управляющей компании «Сукромка», которая отвечает за обслуживание 235 многоквартирных жилых домов.

Александр Хаюров подчеркнул, что такая проверка является не только традиционной, но и плановой. Специалисты внимательно оценивают наличие необходимой техники, специальных смесей и материалов, а также проверяют, насколько полно укомплектован штат дворников, и выполняют ли все договорные обязательства, заключенные с УК.

Представитель акционерного общества «Сукромка» по итогам проведенной проверки сообщил, что предприятие полностью готово к предстоящему зимнему периоду. Вся необходимая техника и инвентарь находятся в наличии, а штат дворников укомплектован в полном объеме.

Такие мероприятия играют важную роль в обеспечении высокого качества зимнего содержания дворовых территорий. Проверки гарантируют, что жители смогут наслаждаться безопасными и ухоженными общественными пространствами даже в самые холодные месяцы года.