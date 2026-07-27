Замглавы Мытищ проверил строительство школы в ЖК «Пироговская Ривьера»

24 июля первый заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Асеев совместно с сотрудниками администрации и надзорными органами проверил строительство школы в жилом комплексе «Пироговская Ривьера». Учебное заведение планируется открыть в текущем году.

Строительство школы в ЖК «Пироговская Ривьера» будет держаться на особом контроле вплоть до открытия. Объект вышел на финишную прямую. На третьем и четвертом этажах уже полностью завершена установка новой мебели, а также смонтированы все меловые и интерактивные доски. Эти помещения полностью готовы к проведению занятий.

На первом и втором этажах работы еще не закончены. В спортивном зале продолжится монтаж оборудования и инвентаря, а в актовом зале в ближайшее время соберут все кресла для будущих мероприятий и школьных праздников. Технологическое оборудование в пищеблоке вскоре будет полностью подключено.

Открытие школы запланировано на 1 сентября.