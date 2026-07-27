Замглавы Мытищ проверил строительство детского сада в микрорайоне №16

24 июля первый заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Асеев совместно с сотрудниками администрации и надзорными органами провел проверку хода строительства детского сада на 300 мест в микрорайоне № 16. Открытие учреждения планируется в этом году.

Строительство детского сада вскоре будет закончено. Внутренние помещения готовы к приему детей: практически завершена чистовая отделка кабинетов, музыкального и спортивного залов. В пищеблоке будет проведено подключение технологического оборудования, мебель готова для расстановки.

Активно ведутся работы и на прилегающей территории детского сада. На прогулочных зонах уложено безопасное резиновое покрытие, которое предотвратит травмы при падениях. Все монтажные работы в ближайшее время будут завершены: горки, качели, песочницы и спортивные снаряды уже установлены.

Ход выполнения всех этапов остается на строгом контроле у администрации округа. Регулярные выездные проверки будут продолжены, чтобы оценить динамику работ.