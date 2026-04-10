Замглавы Мытищ проверил состояние общественного транспорта

Заместитель главы округа Иван Яськив и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов посетили предприятие, которое обслуживает более 150 маршрутов на территории Мытищ и в соседних районах. Комиссия осмотрела техническую базу, включающую автопарк, ремонтные мастерские и диспетчерскую службу.

Особое внимание уделили состоянию подвижного состава, условиям труда водителей и пассажиров, а также системе реагирования на внештатные ситуации. Иван Яськив отметил важность комфорта пассажиров в летний период, подчеркнув, что кондиционеры должны работать без сбоев, а салоны автобусов должны быть чистыми и опрятными. На предприятии регулярно проводят химчистку и мойку салонов всех автобусов.

Автопарк состоит из 156 единиц подвижного состава, из них 20 находятся на ремонте, остальные готовы к эксплуатации и оснащены современными системами безопасности и навигации. Диспетчерская служба работает круглосуточно и способна оперативно реагировать на любые внештатные ситуации, такие как поломка автобуса или изменение расписания. Все решения принимаются в онлайн-режиме благодаря современным алгоритмам работы.

Члены комиссии отметили высокий уровень организации труда на предприятии, где созданы комфортные условия для работы водителей и технического персонала.