Замглавы Мытищ проверил состояние дворовых территорий на 4 улицах

Заместитель главы городского Александр Хаюров в сопровождении председателя совета депутатов Андрея Гореликова провел обход дворов на улицах Колпакова, Мира, Юбилейной и Борисовке. Целью инспекции оценка состояния территорий и обеспечения комфортных условий для жителей.

Управляющим компаниям необходимо разработать детализированный график уборки территорий для каждого многоквартирного дома — именно такое решение было принято по итогам проведенного осмотра. Важно, чтобы этот график включал в себя привлечение специальной техники для более эффективной очистки. Кроме того, управляющие компании обязаны проинформировать жителей о дате и времени проведения уборочных работ, чтобы они могли заранее планировать свои дела и не испытывать неудобств.

Особое внимание также уделяется состоянию контейнерных площадок для сбора мусора. Их содержание остается под строгим контролем, и регулярные проверки будут проводиться для обеспечения надлежащего уровня чистоты и порядка.

Следует отметить, что подобные обходы дворовых территорий будут продолжены в дальнейшем. Как ранее подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, одной из главных задач является обеспечение безопасного выхода жителей из подъездов и свободного прохода по пешеходным дорожкам. Также необходимо гарантировать беспрепятственный проезд для мусоровозов, чтобы избежать накопления отходов и обеспечить комфортные условия проживания для всех жителей округа.