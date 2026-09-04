Замглавы Мытищ проверил содержание территорий в поселке Поведники
Работу по благоустройству населенных пунктов продолжают в городском округе Мытищи. Особое внимание уделяют территориям, которыми жители пользуются ежедневно.
Заместитель главы городского округа Артур Суворов проверил содержания придомовых территорий в поселке Поведники. Участие в проверке приняли представители управляющей компании акционерное общество «ГЖЭУ-4», муниципального бюджетного учреждения «Мытищинское территориальное хозяйство» и управления по развитию сельских территорий городского округа Мытищи.
«Обсудили вопросы электроснабжения поселка, содержания придомовой и муниципальной территории», — рассказал Артур Суворов.
Представители администрации взяли на контроль вопрос инженерного и санитарного обслуживания и работ по благоустройству территории: своевременной уборки придомовой территории и покоса травы.