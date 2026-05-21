Замглавы Мытищ проверил содержание придомовых территорий
Сотрудники администрации Мытищ провели мониторинг содержания придомовых территорий в 11-м и 22-м микрорайонах. Осмотр прошел с участием заместителя главы округа Александра Хаюрова, представителей министерства чистоты, управляющих компаний и муниципального учреждения «Лесопарковое хозяйство».
Участники проверили работу дворников, наличие специальной техники, состояние контейнерных площадок, детских игровых и спортивных зон.
«В целом оценка по результатам осмотра положительная, поскольку за исключением локальных нарушений серьезных замечаний по содержанию выявлено не было. На местах находятся дворники, работает специальная техника, а управляющие компании выполнили все основные работы на девяносто процентов. Особое внимание мы обращаем на контейнерные площадки для сбора мусора, а также на детские игровые и спортивные площадки. Еще достаточно работы, поэтому мы указали на некоторые недостатки, которые в ближайшее время будут устранены», — подвел итог обхода Александр Хаюров.