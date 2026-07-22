Замглавы Мытищ проверил содержание Аллеи ветеранов

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с председателем Совета депутатов муниципалитета Андреем Гореликовым 21 июля провел проверку территории Аллеи ветеранов в микрорайоне имени Шитикова. Это пространство стало по-настоящему любимым местом для жителей.

Участники обхода в ходе проверки оценили качество содержания аллеи после проведенного благоустройства и выслушали мнения горожан. Все поступившие замечания зафиксировали. Для жителей важно, чтобы территория сквера оставалась ухоженной и комфортной.

«В прошлом году сквер благоустроили: здесь появились новые пешеходные дорожки, современная игровая площадка, шахматные столы и уютные зоны отдыха», — отметил Александр Хаюров.

Обращения жителей касались в основном посадки кустарников, тогда как уборка территории не вызвала вопросов — все работы проведены в соответствии с нормами.