Замглавы Мытищ проверил ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров проверил ход работ по масштабному обновлению сетей водоснабжения и водоотведения в поселке Здравница совместно с Мытищинской городской прокуратурой, депутатским корпусом и стройконтролем.

Обратная засыпка одного из резервуаров чистой воды на водозаборном узле в ближайшее время будет закончена. Чистовая отделка помещений и сборка оборудования для водоподготовки в здании насосной станции практически завершена. Также завершается монтаж двух новых павильонов над существующими скважинами.

Параллельно в поселке продолжается модернизация сетей водоснабжения и водоотведения. Работы направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры, улучшение качества водоснабжения и стабильности работы системы. Специалисты держат на контроле каждый этап обновления.

По итогам работ жители смогут пользоваться современной и надежной инфраструктурой.