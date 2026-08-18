Замглавы Мытищ проверил ремонт платформы Тайнинская

13 августа Иван Яськив проинспектировал работы на железнодорожной платформе. Ремонт производится последовательно, по участкам, и будет завершен до конца года.

Ремонт 278 объектов пассажирской инфраструктуры запланирован на Московской железной дороге в 2026 году, в том числе платформ на Ярославском направлении в черте городского округа Мытищи.

Планируется поменять плиты перекрытия, установить монолитные участки вместо старых деревянных настилов и обновить стенды визуальной информации. Все работы проходят под контролем профильных служб муниципалитета.

«Мероприятия проходят в плановом режиме. Все работы будут вестись без остановки движения на станции. Продолжаем контролировать ход работ, вносим свои замечания и предложения, на постоянной основе общаемся с представителями заказчика и подрядной организации», — рассказал заместитель главы округа Иван Яськив.