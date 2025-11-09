Замглавы Мытищ проверил капремонт многоквартирных домов

Специальная комиссия оценила ход работ по обновлению ряда домов в Мытищах. Они выявили недостатки, которые подрядчику предстоит исправить.

Участие в выезде приняли заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров, а также представители Фонда капитального ремонта, местные депутаты, представители управляющей компании и подрядных организаций. Они побывали в домах вокруг театра «ФЭСТ»: на улице Мира, Новомытищинском проспекте и улице Щербакова.

По двум объектам возникли вопросы. Срок работ по ним не соответствует планам. У подрядчика не хватает рабочих.

«В связи с этим готовим обращения в Фонд капитального ремонта и органы прокуратуры. Даем подрядчику срок на устранение недостатков, динамику работ будем контролировать на постоянной основе. В случае неисполнения подрядчиком своих обязательств будем принимать меры в рамках действующего законодательства», — сказал Александр Хаюров.