Замглавы Мытищ проверил капремонт домов на 2 улицах

Преображение многоквартирных домов продолжается в Мытищах. Накануне заместитель главы городского округа Александр Хаюров проинспектировал ход работ. Участие в мероприятии также приняли представители Фонда капитального ремонта, технического надзора, управляющей компании и местные жители.

Завершаются строительные работы в доме № 2/22 на улице Колпакова. Сейчас здесь завершают замену внутренних инженерных сетей центрального отопления. Скоро закончится ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, а также канализационных сетей.

Проведен также ремонт фасада дома № 28/2 на Новомытищинском проспекте. Строители обновили подъезды, но сохранили исторический облик здания.

Систематический контроль за ходом работ по капитальному ремонту продолжится.

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов — это основа безопасной, комфортной и современной жизни. Своевременное обновление кровли, фасадов, инженерных систем и лифтов не только продлевает срок эксплуатации зданий, но и значительно повышает качество жизни. В 2025 году в Московской области запланирован капитальный ремонт 4420 многоквартирных домов», — отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии. председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.