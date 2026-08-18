Замглавы Мытищ проверил капремонт дома на улице Терешковой

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров и председатель совета депутатов Андрей Гореликов проверили ход капитального ремонта дома № 2, корпус 1, на улице Терешковой. До конца сентября работы будут завершены.

Сотрудники администрации контролируют сроки и качество выполнения работ по капитальному ремонту домов. На улице Терешковой в ближайшее время подрядчик выполнит обновление фасада. Дополнительно в рамках краткосрочной программы капитального ремонта на 2026–2028 годы в доме будут заменены внутренние инженерные коммуникации — сети водоснабжения и водоотведения.

Капитальный ремонт в 2026 году будет выполнен в 50 многоквартирных домах. Адреса, сроки и виды работ опубликованы на сайте администрации городского округа Мытищи.