Замглавы Мытищ проверил капитальный ремонт многоквартирных домов

Работы по обновлению жилого фонда проводятся в рамках региональной программы, направленной на улучшение условий проживания. Контроль за ходом ремонта осуществляется сотрудниками администрации Мытищ на всех этапах — от проектирования до сдачи объектов.

Несколько объектов, которые должны быть готовы к сдаче в ближайшее время, находятся на завершающей стадии. Ремонт двух многоквартирных домов: — № 4 по 1-й Крестьянской улице и № 22 корпус 3 по улице Веры Волошиной — завершается в микрорайоне Перловка.

Заместитель главы Мытищ Александр Хаюров проинспектировал качество выполненных работ. Представители профильных служб администрации городского округа, Фонда капитального ремонта, управляющей компании, а также местные жители и подрядчики также участвовали в проверке. Это позволило обеспечить комплексный подход к контролю качества работ и учесть все замечания и предложения.

Несмотря на сложные погодные условия, подрядчики работают без отставания от графика. «По улице Веры Волошиной ремонт фасада полностью завершен. Жители довольны качеством работ. Здесь использовали новую систему „Термолэнд“, которая уже хорошо себя зарекомендовала в нашем округе. Мы получили положительные отзывы от жителей, и это важно для нас», — отметил Александр Хаюров.

В доме № 4 по 1-й Крестьянской улице также завершены основные работы по ремонту кровли. Были выявлены и оперативно решены вопросы, связанные с протечками в двух квартирах.