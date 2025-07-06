Замглавы Мытищ проверил благоустройство двора у дома № 2 на Олимпийском проспекте

Вместе с замглавы муниципалитета на проверку вышли председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов, руководители профильных подразделений администрации округа, специалисты управляющей компании АО «ГЖЭУ-4» и местные жители.

Алексей Асеев поручил вывезти порубочные остатки на газоне и убрать мусор. Он также распорядился выполнить обследование земельных насаждений вдоль тротуара и по итогам провести их опиловку. Помимо этого, специалисты должны покрасить элементы детской игровой площадки, привести в порядок контейнерные площадки у дома. Работы необходимо выполнить до 11 июля.

В ближайшее время комиссия планирует организовать выезд для проверки бетонного забора и гаражей, расположенных по этому же адресу.