Замглавы Мытищ проверил благоустройство двора на улице Мира

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив совместно с председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым 8 апреля проинспектировал ход работ по комплексному благоустройству дворовой территории. Работы проходят у домов № 9, 11 и первого корпуса у дома № 9 по улице Мира.

Планируется замена асфальтового покрытия, расширение парковочного пространства, включая обустройство специализированной парковки для инвалидов, а также реконструкция детской спортивно-игровой площадки с инклюзивными тренажерами.

Завершить все работы планируется к открытию единого многопрофильного центра для участников специальной военной операции и членов их семей, который разместится по адресу: улица Мира, дом 9. Как ранее отметила глава округа Юлия Купецкая, в центре будут работать все службы по сопровождению участников СВО и членов их семей.

Отдельное внимание уделяется созданию доступной среды для маломобильных граждан. Прилегающую территорию сделают более удобной и комфортной.