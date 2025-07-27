Замглавы Мытищ провела встречу с родителями учеников школы № 24 в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик провела выездную встречу с родителями учеников 7 «Б» класса школы № 24. В обсуждении также участвовали первый заместитель председателя Совета депутатов округа Наталья Гречаная, руководители управления образования и самой школы.

Главной темой встречи стал переход класса на обучение во вторую смену с 1 сентября из-за ремонтных работ во втором корпусе школы. Здание, построенное в 1972 году, нуждается в капитальном обновлении. В настоящее время там проводятся масштабные работы — демонтируются внутренние помещения. К концу года планируется полностью обновить интерьер, стены, потолки, освещение, оборудование и слаботочные системы.

Ирина Ваврик сообщила родителям, что ремонт завершится до конца зимних каникул, всего работы займут 74 учебных дня, а с 12 января школа вернется к привычному режиму. Наталья Гречаная рассказала о нюансах организации учебного процесса во второй смене: гибком расписании, учете нагрузки педагогов и работе кружков и секций. Родители получили ответы на все вопросы и отметили конструктивный диалог с администрацией.

По итогам встречи были приняты решения составить расписание для второй смены с учетом всех требований, предоставить возможность обучения по индивидуальным планам по заявлению, ознакомить родителей с расписанием до 22 августа, собрать информацию о кружках и секциях до 27 августа, согласовать с ДЮЦ «Галактика» и управлением культуры график дополнительных занятий для учащихся второй смены.

В завершение Ирина Ваврик поблагодарила всех участников за понимание и сотрудничество.