Замглавы Мытищ провел встречу с жителями ЖК «Датский квартал»

Заместитель главы Мытищ Александр Хаюров встретился с жителями многоквартирных домов в поселке Нагорное на улице Полковника Романова. Целью этого мероприятия стало обсуждение актуальных вопросов, касающихся качества работы управляющей компании «Премьер», которая отвечает за содержание и обслуживание жилых помещений в данном районе.

Жители озвучили ряд важных вопросов и проблем, которые их беспокоят. Основные жалобы касались несвоевременного реагирования управляющей организации на поступающие заявки и нарушений сроков их исполнения.

Необходимость модернизации контейнерной площадки для мусора, частые засоры канализационно-насосной станции, проблемы с ремонтом лифтового оборудования, а также замену тротуарной плитки и ряд других важных аспектов, влияющих на комфорт проживания в многоквартирных домах, обсудили вместе с жителями дома.

Александр Хаюров отметил, что все замечания и предложения жителей были тщательно зафиксированы в протоколе встречи. Каждый вопрос будет взят под контроль для дальнейшего мониторинга и решения.