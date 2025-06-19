Замглавы Мытищ провел встречу с жителями в поселке Поведники

Мероприятие в формате «Круглого стола» прошло в Мытищах. Заместитель главы городского округа Артур Суворов, а также представители профильных управлений администрации и других ведомств пообщались с жителями. Ряд вопросов пообещали решить в четкие сроки.

Темами обсуждения стали благоустройство общественных пространств, ремонт внутриквартальных дорог, вырубка аварийных деревьев на улице Ветеранов, кронирование зеленых насаждений, увеличение количества приема врачей, организация доступа к Клязьминскому водохранилищу, развитие детского спорта.

Конкретные сроки выполнения работ обозначили по ряду направлений. Так, 21 июня в яблоневом саду пройдет кронирование деревьев, до 16 июля планируется провести работы по вырубке аварийных деревьев. Осенней акцией станет посадка новых зеленых насаждений. Ремонт внутриквартальных проездов рассмотрят для внесения план на 2026 год.

Обсудили с жителями и вопрос организации территориального общественного самоуправления для более эффективного взаимодействия с администрацией округа. Обращения, которые не удалось решить на месте, приняли в работу и проработают с профильными специалистами.