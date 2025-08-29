Замглавы Мытищ провел встречу с жителями поселка Кардо-Лента
Встречу с жителями поселка Кардо-Лента провел заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов. Жители садоводческого некоммерческого товарищества неоднократно жаловались на состояние дороги вблизи складов.
Грязь от многочисленных большегрузов, которые проезжают по грунту, попадала на основную дорогу, смог и пыль распространялись по населенному пункту, а грохот от грузовиков не давал жителям спокойно спать.
«Активные работы над улучшением этой территории ведем последние три года, и основные — почти завершены. Щебеночное основание готово, организовано водоотведение, начата укладка асфальта», — прокомментировал заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов.
Собственники складов совместно с администрацией обустроили внутреннюю дорогу, что снизит количество переносимой грузовиками грязи и шум. Работу мусороперегрузочной станции также приводят в порядок. Перенесли стоянку большегрузов дальше от жилого сектора, решили вопрос с перенакоплением мусора, здесь же появились шумозащитные экраны. Также положили асфальт на подъездной дороге и обустроили тротуар с ограждением.
Выполненный фронт работ, по мнению Артура Суворова, это плоды слаженной совместной работы, которые позволят жителям поселка и близлежащих населенных пунктов жить полноценно.