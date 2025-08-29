Замглавы Мытищ провел встречу с жителями поселка Кардо-Лента

Грязь от многочисленных большегрузов, которые проезжают по грунту, попадала на основную дорогу, смог и пыль распространялись по населенному пункту, а грохот от грузовиков не давал жителям спокойно спать.

«Активные работы над улучшением этой территории ведем последние три года, и основные — почти завершены. Щебеночное основание готово, организовано водоотведение, начата укладка асфальта», — прокомментировал заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов.

Собственники складов совместно с администрацией обустроили внутреннюю дорогу, что снизит количество переносимой грузовиками грязи и шум. Работу мусороперегрузочной станции также приводят в порядок. Перенесли стоянку большегрузов дальше от жилого сектора, решили вопрос с перенакоплением мусора, здесь же появились шумозащитные экраны. Также положили асфальт на подъездной дороге и обустроили тротуар с ограждением.

Выполненный фронт работ, по мнению Артура Суворова, это плоды слаженной совместной работы, которые позволят жителям поселка и близлежащих населенных пунктов жить полноценно.