Замглавы Мытищ провел встречу с жителями дома № 22 на Летной улице

Срочная выездная комиссия администрации городского округа Мытищи провела проверку по заявлениям жителей, касающимся состояния жилых домов. Заместитель главы округа Иван Яськив лично встретился с жителями дома № 22, корпус 3, на улице Летной.

Панельная пятиэтажка, построенная в 70-х годах, заметно обветшала и требует ремонта. Иван Яськив отметил, что вопросов, связанных с обслуживанием дома, достаточно. С учетом срока службы есть проблемы с появлением грибка и плесени на стенах первого этажа.

Для решения вопроса необходимо провести общее собрание жильцов по поводу включения этого дома в краткосрочную программу капитального ремонта с обновлением фасада, расшивкой межпанельных швов и дальнейшим утеплением.

Кроме того, члены выездной администрации посетили дом № 12 по Олимпийскому проспекту, где ранее поступали жалобы на неисправность лифтового оборудования в первом подъезде. На сегодняшний день ремонт выполнен и лифт снова работает.

Администрация городского округа продолжает активно реагировать на обращения граждан и предпринимать все необходимые меры для улучшения условий проживания в Мытищах.

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