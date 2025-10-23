Замглавы Мытищ провел встречу с жителями дома на Индустриальной улице

Заместитель главы Мытищ Александр Хаюров вместе с депутатом окружного совета Вячеславом Муравьевым, сотрудниками управления жилищно-коммунального хозяйства и представителями управляющей компании провели выездную встречу с жителями второго корпуса дома № 5 на улице Индустриальной. Жители подняли несколько проблем: перенос контейнерной площадки для мусора, состояние общего имущества дома (разрушение плитки, отслоение штукатурки) и коммуникаций в подвале здания.

Для переноса контейнерной площадки, необходимо провести общее собрание собственников жилья. После принятия положительного решения, управляющая компания установит мусорные баки в новом месте.

Ремонт плиточного покрытия и отслоения штукатурки начнут в ближайшую неделю, а обновление цоколей внесут в план на следующий год.

Особое внимание уделили состоянию подвального помещения. Инспекция выявила протечку и неисправность запорной арматуры. Управляющая компания уже направила аварийную бригаду для устранения этих проблем. Все обращения жителей находятся на контроле.