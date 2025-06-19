Замглавы Мытищ провел встречу с владельцами участков в промышленной зоне

Состояние грунтовой дороги, которая соединяет территории промышленной зоны «Кардо-Лента» и садоводческого некоммерческого товарищества «Родник», обсудили на встрече в Мытищах. Ее провел заместитель главы городского округа Артур Суворов.

Основная проблема заключается в неблагоустроенном проезде на асфальтированную часть дороги, куда постоянно выносится грязь. Это не только ухудшает состояние дорожного покрытия, но и создает значительный шум из-за ежедневного движения крупногабаритного транспорта. Жители из-за этого испытывают неудобства и беспокойство по поводу безопасности передвижения.

Эта дорога находится в частной собственности, и согласование ее примыкания к муниципальной дороге до сих пор не достигли. Администрация города приняла решение выдвинуть ультиматум владельцам участков в промышленной зоне: они должны провести асфальтирование дороги в течение трех недель. В противном случае проезд будет закрыт.