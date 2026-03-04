Замглавы Мытищ провел встречу с сельскими старостами

Заместитель главы Мытищ Артур Суворов встретился со старостами сельских населенных пунктов округа. На 2026 год запланированы масштабные мероприятия по обустройству, замене и ремонту детских игровых площадок в деревнях и поселках Мытищ.

Участие во встрече приняли представители управления по развитию сельских территорий, управления благоустройства, а также управления транспортного и дорожного хозяйства. Была представлена программа комплексного развития территорий. Благоустройство производится по программе «Устройство систем наружного освещения» в рамках проекта «Светлый город».

Планируется в трех сельских населенных пунктах установить новые линии уличного освещения, общая протяженность которых составит около четырех километров. Замена неэнергоэффективных светильников на светодиодные, общее количество которых превысит 1100 единиц, будет осуществлена в процессе модернизации уличного освещения.

«Особое внимание — сельским территориям. Благодаря активному взаимодействию со старостами и жителями в этом году предусмотрена обширная программа благоустройства», — ранее рассказала глава Мытищ Юлия Купецкая.